Juventus Pjanic | Kolo Muani attaccante internazionale Prenderei Tonali

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato della Vecchia Signora, cominciando con il nuovo corso fino a concludere con un consiglio di mercato: "Ho sempre la Juventus nel cuore e sono contento di vedere nel club Giorgio, uno che trasmette stabilità e senso di appartenenza a tutti, giocatori e tifosi. 'Chiello' ama la Juventus. E conosce la storia e lo spogliatoio: sarà preziosissimo". Questo il pensiero sul neo arrivato David: "Ha numeri importanti, parliamo di un nove che ha sempre segnato tanti gol in un campionato meno tattico della Serie A ma fisico e impegnativo come quello francese.

