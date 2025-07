Juventus | occhi su Marco Palestra talento dell’Atalanta

Un investimento per il domani La Juventus si muove con decisione sul mercato, con occhi su giovani talenti per costruire una squadra competitiva per la stagione 202526. Le indiscrezioni di mercato segnalano un forte interesse per Marco Palestra, promettente esterno dell’Atalanta, classe 2005, che ha attirato anche l’attenzione della Roma. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

