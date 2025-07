Juventus Next Gen sconfitta in amichevole con la Pro Vercelli Pareggio per l’U20

Prima amichevole prestagionale per la Juventus Next Gen, che al Training Center di Vinovo ha affrontato la Pro Vercelli. Match terminato con il punteggio di 5-0 in favore degli ospiti, con un punteggio che appare però più severo di quanto si sia effettivamente visto in campo. Un risultato che non può di certo far piacere ai ragazzi di Brambilla, che dovranno trarre le giuste conclusioni da questa prima uscita, imparando dagli errori commessi. Brambilla: “Prendiamo indicazioni importanti”. Ai microfoni ufficiali del club si è così espresso Brambilla: “Se parliamo del risultato, devo dire che è un po’ troppo ampio per quello che si è visto, loro sono stati molto bravi però a ottimizzare meglio di noi le occasioni che hanno avuto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, sconfitta in amichevole con la Pro Vercelli. Pareggio per l’U20

