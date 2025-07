Per regalare a Igor Tudor la miglior rosa possibile in modo da essere competitivi su tutti i fronti, Damien Comolli sta lavorando intensamente in ottica calciomercato. Ufficializzato Joao Mario, i bianconeri starebbero spingendo anche per Molina, mentre sempre da risolvere è la questione legata all’attaccante. In casa Juventus continua ad esserci la volontà di riportare a Torino Randal Kolo Muani, anche se ancora l’accordo con il PSG non è stato trovato. Kolo Muani senza aspettare Vlahovic. La certezza riguarda senza dubbio la volontà del giocatore francese, che in dal suo arrivo in bianconero si è trovato bene e vorrebbe continuare l’avventura torinese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Kolo Muani la priorità di Comolli: sullo sfondo Darwin Nunez