Caccia al colpo decisivo La Juventus è in fermento sul mercato, con Randal Kolo Muani come obiettivo primario per rinforzare l’attacco in vista della Serie A 202526. Le indiscrezioni di mercato confermano che i bianconeri stanno intensificando i dialoghi con il Paris Saint-Germain, forti di un rapporto consolidato con il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: fermento sul mercato, Kolo Muani nel mirino