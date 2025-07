Juventus Di Gregorio compie 28 anni | gli auguri dei bianconeri

A pochi giorni dall’inizio della preparazione estiva in vista della nuova stagione, Michele Di Gregorio festeggia il suo 28° compleanno, con la speranza di poter vivere un’annata ricca di successi. L’estremo difensore della Juventus, arrivato in bianconero la scorsa estate, ha vissuto un primo anno positivo a Torino, con prestazioni di alto livello che, soprattutto dopo l’approdo in panchina di Tudor, lo hanno consacrato come il portiere titolare dopo l’alternanza vissuta insieme a Perin con Thiago Motta. Un Di Gregorio che, nel corso del Mondiale per Club, ha dimostrato ancora una volta di essere una certezza per questa Juventus, sfoderando grandi parate nelle sfide con Real Madrid e Manchester City. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Di Gregorio compie 28 anni: gli auguri dei bianconeri

Di Gregorio compie 28 anni: gli auguri della Juventus - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, dedica un messaggio di auguri a Michele Di Gregorio, che oggi festeggia il suo 28° compleanno. Da ilbianconero.com

