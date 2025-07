Juve Primavera Marsiglia 1-1 | altra amichevole altro pareggio per la squadra allenata da Padoin! Il resoconto del match

Juve Primavera Marsiglia, si chiude con un altro pareggio il secondo test amichevole dei bianconeri allenati da Padoin: il resoconto. La Juve Primavera deve ancora ingranare. È questo il responso che dà la seconda amichevole che i ragazzi di Simone Padoin hanno giocato contro i pari età del Marsiglia. All'Allianz Training Center di Vinovo ne è venuto fuori un 1-1, che il sito ufficiale della Vecchia Signora ha sintetizzato così. JUVE PRIMAVERA MARSIGLIA – « È finito in parità  anche il secondo test amichevole con protagonista la Juventus Under 20. Con i pari età del Marsiglia si è chiuso con il punteggio di 1-1 il match andato in scena presso l'Allianz Training Center di Vinovo.

In questa notizia si parla di: primavera - amichevole - padoin - juve

