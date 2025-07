Juve le piste nordiche | Hjulmand e Hojlund Kolo Muani in bilico ma vuole i bianconeri

Torino, 27 luglio 2025 – La Juve non rimane ferma e continua a sondare il mercato ed eventuali alternative a quelli che possono essere gli obiettivi primari. In avanti, per esempio, si punta a confermare Randal Kolo Muani e sono ripresi i contatti con il Psg, sfruttando la volontà del calciatore, mentre a centrocampo riprende di quota il nome di Morten Hjulmand, ora allo Sporting e con un passato al Lecce. Grandi difficoltà sul fronte Dusan Vlahovic, che resta un nodo spinoso e alla Juve non convince la proposta del Milan con dentro Malick Thiaw come contropartita tecnica. Resta lo stallo. Hjulmand piace, ma costa 50 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, le piste nordiche: Hjulmand e Hojlund. Kolo Muani in bilico, ma vuole i bianconeri

