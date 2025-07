Juve la mossa a sorpresa per Kolo Muani | il bomber non se l’aspettava

Kolo Muani è sempre l’obiettivo prioritario per il club bianconero: ma arriva una mossa a sorpresa orchestrata da Comolli (Ansa Foto) – SerieAnews Può un ritorno diventare un nuovo inizio? È la domanda che si fanno in tanti in casa Juventus, dove le manovre di mercato non si sono affatto fermate con l’arrivo di Jonathan David. Anzi, la caccia a un’altra punta è ufficialmente partita. Il motivo? Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino, e il club si prepara a un futuro senza di lui. E nel mezzo di questa transizione, un nome sta tornando a circolare con insistenza: Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, la mossa a sorpresa per Kolo Muani: il bomber non se l’aspettava

In questa notizia si parla di: mossa - sorpresa - kolo - muani

Dumfries, il Barcellona sullo sfondo! Mossa a sorpresa di Mendes – SI - Il Barcellona aveva messo nel mirino tempo fa Denzel Dumfries. Nelle ultime ore, secondo Sportitalia, Jorge Mendes sta insistendo con i blaugrana per chiudere per l’olandese.

Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, blitz in Italia: il Napoli fa sul serio ed ha incontrato l’entourage di David.

Inter-Lazio, mossa a sorpresa di Baroni? E a sinistra un’ipotesi – Sky - Antivigilia di Inter-Lazio, penultima partita di campionato. Si gioca domenica sera a San Siro e Marco Baroni potrebbe provare una mossa a sorpresa.

Sebbene #Vlahovic della #Juve fosse un obiettivo, l’attenzione dei rossoneri si è spostata su #KoloMuani del PSG. Questa mossa, come riporta Repubblica, si sta delineando come una trattativa complessa, con #SantiagoGiménez pedina di scambio LEGGI Vai su X

? #Juve, allarme per #KoloMuani dalla Francia: Manchester United e Newcastle entrano in corsa per Randal - Footmercato (Santi Aouna ) Secondo le nostre informazioni, Randal Kolo Muani è la grande attrazione di questa finestra di mercato estiv Vai su Facebook

Juventus, la mossa a sorpresa di Tudor per sostituire Yildiz; Allegri entra a gamba tesa, Juve beffata sul più bello; Juve, la mossa a sorpresa per Kolo Muani: il bomber non se l’aspettava.

Sorpasso all’ultima curva: la Juve lo soffia all’Inter - La Juve pronta a colpire due volte, una davvero a sorpresa verso l'Inter di Marotta: la mossa decisiva è inaspettata ... Lo riporta calciomercato.it

Kolo Muani Milan: Repubblica lancia la clamorosa indiscrezione. Ora anche i rossoneri pensano a lui, dipende tutto da…Vlahovic! I dettagli - I dettagli Il calciomercato Milan per l’attacco esplora nuove, affascina ... Riporta juventusnews24.com