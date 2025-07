Juve il caso Arthur ai titoli di coda? Trattativa con il Real Betis

Juve, ai titoli di coda la telenovela Arthur? Il Real Betis pensa a riportare in spagna il centrocampista brasiliano, fuori dai piani dei bianconeri Arthur Melo è di nuovo alla Continassa, ma il copione sembra sempre lo stesso. Come ogni estate, il centrocampista brasiliano si presenta regolarmente al raduno della Juve, consapevole che il suo .

Mercato Juventus, dal Brasile rilanciano questa voce su Arthur: «Avanza questo club per il centrocampista!». Ecco cosa sta accadendo - Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista L’avventura di Arthur Melo alla Juventus è ai titoli di coda. Riporta juventusnews24.com

Pastorello allontana Arthur dalla Juventus: "Tenerlo in panchina è un peccato" - Il nuovo procuratore di Arthur non esclude l'addio già a gennaio: "Fu scelto dalla Juve per Sarri, non va bene nel calcio di Allegri". Scrive goal.com