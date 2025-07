Julio Velasco | Vinto senza giocare il miglior volley panchina fondamentale L’infortunio di Degradi…

L’Italia ha vinto la Nations League 2025 di volley femminile, alzando al cielo il trofeo da imbattuta: dopo le dodici affermazioni infilate nella fase preliminare, le Campionesse Olimpiche hanno regolato nell’ordine USA, Polonia e Brasile nella Final Eight andata in scena alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). Le azzurre hanno difeso il prestigioso titolo conquistato dodici mesi fa prima dell’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si possono lanciare con grande ottimismo verso i Mondiali, previsti tra meno di un mese in Thailandia. Anna Danesi e compagne hanno saputo rimontare in finale dopo un primo set perso in volata, mettendo alle corde le verdeoro con un gioco piĂą solido e concreto nelle fasi calde delle altre frazioni: nonostante l’infortunio di Alice Degradi nel secondo parziale e con il premiante cambio tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova nella terza frazione, le ragazze del CT Julio Velasco hanno mostrato ancora una volta una superioritĂ schiacciante valsa il terzo sigillo in questa manifestazione considerando anche quello del 2022 ad Ankara. 🔗 Leggi su Oasport.it

