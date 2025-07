Julio Sergio lutto per l’ex portiere della Roma | suo figlio Enzo non ce l’ha fatta aveva solo 15 anni

Julio Sergio, lutto per l’ex portiere della Roma: il figlio Enzo è scomparso, aveva solo 15 anni. Il cordoglio per la dolorosa perdita. Una notizia tragica ha scosso il mondo del calcio e, in particolare, il cuore del popolo giallorosso. Come riferito dall’ ANSA, è venuto a mancare, all’età di soli 15 anni, Enzo Bertagnoli, figlio dell’ex portiere della Roma Julio Sergio. La sua scomparsa arriva al termine di una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore cerebrale, una lotta che ha combattuto per quattro anni con il sostegno incrollabile della sua famiglia. A darne il triste annuncio è stato lo stesso padre con un toccante post sui propri canali social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Julio Sergio, lutto per l’ex portiere della Roma: suo figlio Enzo non ce l’ha fatta, aveva solo 15 anni

Il figlio fa la chemio, Julio Sergio si rade la testa con lui: il gesto d'amore dell'ex portiere della Roma - Non perde mai il sorriso anche nei momenti più bui Julio Sergio, che da anni accompagna il figlio nella durissima lotta contro un tumore: anche nell'ultima circostanza, l'ex portiere giallorosso ha mostrato tutta la forza e la positività necessarie per sostenere Enzo in una fase molto delicata del suo percorso di guarigione, alla vigilia di un nuovo ciclo di chemioterapia, con la speranza che possano esserci finalmente dei risvolti positivi per la salute del suo ragazzo.

L'ex portiere della Roma, Julio Sergio, si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo di 15 anni in lotta contro un tumore cerebrale

Il gesto bellissimo di Julio Sergio: l'ex-portiere della Roma si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore - Suo figlio Enzo dovrà affrontare un'altra serie di cure.

