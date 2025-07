Julio Sergio Bertagnoli morto il figlio 15enne Dal 2020 lottava contro tumore cerebrale

È morto, all’età di 15 anni e al termine di una lunga battaglia con un tumore cerebrale, il figlio dell’ex portiere giallorosso Julio Sergio Bertagnoli. Ad annunciarlo è stato proprio il padre, con un messaggio sui suoi profili social. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Julio Sergio Bertagnoli, morto il figlio 15enne. Dal 2020 lottava contro tumore cerebrale

In questa notizia si parla di: julio - sergio - bertagnoli - morto

Julio Sergio, gesto commovente per il figlio malato di tumore - L'ex portiere della Roma ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra lui e il figlio dal barbiere, mentre si fanno rasare la testa.

Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio - L'ex portiere giallorosso condivide sui social la "convivenza" con il tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 a Enzo, ora 14enne

Enzo Bertagnoli, il figlio dell'ex portiere della Roma Julio Sergio è morto oggi a 15 anni dopo aver lottato contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Julio Sergio aveva fatto intendere che la situazione fosse ormai purtroppo compromessa. Vai su X

