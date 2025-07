Judo Grand Slam Ulaanbaatar 2025 | i risultati della terza giornata

Si è appena conclusa la terza e ultima giornata del Grand Slam Ulaanbaatar 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del World Tour di judo e primo appuntamento in calendario dopo i Campionati Mondiali di Budapest. Nella capitale mongola non erano presenti atleti italiani per questo torneo, che ha visto la partecipazione di 227 judoka provenienti da soli 28 Paesi. Il Final Block odierno è stato inaugurato dalla vittoria nei -90 kg del giapponese Riku Okada, che ha sconfitto in finale l’uzbeko Umar Bozorov mentre hanno condiviso il terzo gradino del podio il neutrale Lkhvan Edilsultanov ed il bahreinita Israpil Sagaipov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2025: i risultati della terza giornata

