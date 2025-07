Judith Hill atterra ai Chiostri di San Pietro La star a ’Mundus’

SarĂ la straordinaria voce di Judith Hill a chiudere gli appuntamenti del Festival Mundus a cura di Ater ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, domani alle 21.30. La cantante, cantautrice e polistrumentista di origine giapponeseafro-americana e di stanza a Los Angeles, presenterĂ il suo nuovo album Letters from a Black Widow, un’opera intensa e potente che fonde soul, funk e gospel con una scrittura raffinata. Judith Hill si è affermata come una delle artiste piĂą dinamiche e versatili dell’industria musicale. Dalla sua apparizione a The Voice alla collaborazione con leggende come Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince, il notevole talento di Judith le ha fatto guadagnare il plauso della critica e una base di fan devoti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

