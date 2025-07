Jon snow e il finale di game of thrones | due problemi emersi nel suo percorso

Il finale della serie di Game of Thrones ha suscitato opinioni contrastanti e scelte narrative sorprendenti, riportando alcuni personaggi alle origini delle loro storie. In particolare, la conclusione di Jon Snow si collega profondamente ai momenti più iconici della saga, offrendo una chiusura che richiama il suo percorso dall’inizio alla fine. Jon Snow: la storia si conclude nel luogo che ha segnato le sue origini. la conclusione appropriata per il personaggio. La decisione di inviare Jon Snow oltre le Mura rappresenta un epilogo coerente con la sua evoluzione. Dopo aver ucciso Daenerys Targaryen in seguito alle sue azioni distruttive, Jon viene relegato a un ruolo marginale, tornando al punto di partenza: il Muro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jon snow e il finale di game of thrones: due problemi emersi nel suo percorso

