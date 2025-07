Jokic in lacrime per un cavallo | vince la gara e impazzisce!

Nikola Joki? commosso fino alle lacrime, ma questa volta non per una vittoria sul parquet. La star serba dei Denver Nuggets si è lasciata andare all’emozione dopo il trionfo del suo cavallo nella DuĹľijanka, celebre corsa di trotto che si tiene a Subotica. Un successo speciale, lontano dal basket, ma altrettanto sentito per il campione NBA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jokic in lacrime per un... cavallo: vince la gara e impazzisce!

In questa notizia si parla di: lacrime - cavallo - jokic - vince

Jokic in lacrime per un... cavallo: vince la gara e impazzisce!; Jokic in lacrime dopo il trionfo… nell’ippica; Nikola Jokic in lacrime... per la vittoria del suo cavallo in Serbia.

Nikola Jokic in lacrime... per la vittoria del suo cavallo in Serbia - Non si è emozionato quando ha vinto il titolo NBA, lo fa dopo che il suo cavallo vince una gara. pianetabasket.com scrive

Nikola Jokic scoppiato in lacrime per la vittoria del suo cavallo nel trotto a Subotica - Nikola Jokic, campione Nba dei Denver Nuggets, emozionato per la vittoria del suo cavallo “Demone dell’Est” nella gara di trotto Dužijanka a Subotica, Serbia, con il driver italiano Carmine Piscuoglio ... Da gaeta.it