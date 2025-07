John Cena | Non farò mai più la springboard stunner le manovre aeree non fanno per me

John Cena è un pilastro della WWE da oltre due decenni, noto per la sua forza, il suo carisma e le sue mosse caratteristiche come la “Attitude Adjustment” e la presa di sottomissione “STF”. Nel corso della sua illustre carriera, il suo stile di wrestling si è basato principalmente sulla potenza e sulla precisione, piuttosto che su manovre aeree di alto livello. Di recente, Cena ha risposto a una domanda dei fan che gli chiedevano se avrebbe mai riportato in auge una particolare mossa aerea che ha sorpreso molti, lo springboard stunner. L’ha usata per la prima volta a WrestleMania 31 nel suo match contro Rusev. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena: “Non farò mai più la springboard stunner, le manovre aeree non fanno per me”

In questa notizia si parla di: john - cena - farò - springboard

