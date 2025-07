Jobe Bellingham e la Polestar 5 camuffata | il video con l' auto misteriosa

Jobe Bellingham (il fratello di Jude del Real Madrid) e Daniel Svensson, centrocampista e difensore del Borussia Dortmund, hanno avuto modo di fare un giro per primi sulla Polestar 5, berlina coupĂ© elettrica che sarĂ svelata ufficialmente al salone dell'Auto di Monaco di Baviera, lo Iaa Mobility 2025, che si svolge dal 9 al 14 settembre. Bellingham appare in un video postato su Telegram mentre firma autografi poco dopo essere sceso dal prototipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jobe Bellingham e la Polestar 5 camuffata: il video con l'auto misteriosa

Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L’Eintracht punta il talento del Sunderland - Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L’Eintracht punta il talento del Sunderland Jobe Bellingham, giovane talento del Sunderland e fratello minore di Jude, è attualmente in Germania per discutere un possibile trasferimento all’Eintracht Francoforte.

Bellingham al Borussia Dortmund! C’è l’accordo col Sunderland per il fratello Jobe! Le ultimissime - Bellingham al Borussia Dortmund! C’è l’accordo col Sunderland per il fratello Jobe! Le ultimissime Due anni dopo il passaggio di Jude Bellingham al Real Madrid, il Borussia Dortmund si prepara ad accogliere il fratello Jobe.

Il Borussia Dortmund conferma la mossa per Jobe mentre il giovane Bellingham segue le orme di Jude - 2025-06-10 14:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Borussia Dortmund ha confermato la firma di Jobe Bellingham con un accordo di cinque anni da Sunderland.

