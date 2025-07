Joao Felix Inter Jorge Mendes ha fatto un tentativo! Moretto chiarisce | adesso è vicino all’Al Nassr

Joao Felix Inter, Jorge Mendes ha provato a proporre il trequartista portoghese! Ma Moretto svela: «L’Inter ha detto no». Joao Felix è pronto a voltare pagina. Dopo una stagione complicata al Milan, il trequartista portoghese classe 1999 è vicino a trasferirsi in Arabia Saudita, destinazione Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è stato Matteo Moretto in un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha svelato alcuni retroscena della trattativa. Secondo quanto raccontato dal giornalista, Jorge Mendes, potente procuratore di Felix, avrebbe provato un nuovo tentativo con l’ Inter, proponendo il suo assistito in più occasioni: PAROLE – « A gennaio Jorge Mendes lo ha proposto anche all’Inter e negli ultimi due mesi lo ha riproposto. 🔗 Leggi su Internews24.com

