Joao Felix | arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica accordo vicino col Chelsea? I dettagli

Joao Felix: adesso arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica, accordo vicino col Chelsea? Tutti gli aggiornamenti Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 noto per la sua tecnica e visione di gioco, è vicino al trasferimento all’Al-Nassr. Secondo fonti vicine all’operazione, il club saudita sarebbe pronto a chiudere l’accordo con il Chelsea per una cifra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Joao Felix: arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica, accordo vicino col Chelsea? I dettagli

Milan-Bologna LIVE 0-0: ci prova De Silvestri su errore di Tomori. Joao Felix e Jimenez cercano il dialogo - Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 4` - Rischia in uscita il Milan con Tomori, gli soffia il pallone Dominguez offrendolo.

Milan-Bologna, Joao Felix: “Futuro? Mi trovo bene qui. Ecco come sto davvero” - Joao Felix, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025

Disastro a Milano: Joao Félix e Conceição, fulminati - Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: De la tímida reconstrucción que tuvo el Milan desde hace un par de temporadas, coronando el Scudetto en 2022 y llegando a semifinales de Champions en 2023, solo queda el recuerdo.

Joao Felix abbraccia Cristiano Ronaldo, sfuma il ritorno al Benfica: l'ex attaccante del Milan vicino all'Al Nassr - Dopo i sei mesi in prestito al Milan l'attaccante sembrava destinato a tornare al Benfica, ma ora Joao Felix sarebbe molto vicino all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Come scrive msn.com

Joao Felix non torna al Benfica e va da Cristiano Ronaldo: è a un passo dall'Al Nassr - Una nuova avventura per Joao Felix, che non è riuscito a rilanciarsi nella sua breve parentesi al Milan, con cui ha giocato la seconda metà della scorsa stagione in prestito dal Chelsea (è arrivato in ... Scrive calciomercato.com