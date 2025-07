João Cancelo Inter, l’ex nerazzurro è stato coinvolto in un episodio al ‘Bliss’, ma nessuna denuncia presentata. Vacanze agitate per João Cancelo, ex terzino di Inter, Juventus e Manchester City, oggi all’ Al Hilal. Il giocatore portoghese, reduce da una lunga stagione tra Arabia Saudita e Nazionale, si è concesso qualche giorno di relax nel suo Portogallo, precisamente nella regione dell’ Algarve. Tuttavia, una serata di svago si è trasformata in un episodio piuttosto movimentato che ha attirato l’attenzione dei media locali. Secondo quanto riportato dal quotidiano Correio da Manha, l’ex nerazzurro si trovava all’interno della nota discoteca ‘Bliss’ di Vilamoura, una delle località più rinomate della zona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - João Cancelo Inter, vacanza movimentata in Algarve per l’esterno: rissa in discoteca a Vilamoura