Negli ultimi anni, i droni sono diventati una minaccia concreta e crescente per la sicurezza delle basi militari statunitensi. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava uno scenario da guerra del futuro è ormai una realtà consolidata, con l’accesso facilitato a tecnologie a basso costo che ha democratizzato la minaccia. Solo nel 2024 sono state documentate oltre 350 incursioni di droni sopra installazioni militari americane. Nella maggior parte dei casi non si sono verificati danni, ma gli episodi hanno evidenziato l’inadeguatezza delle difese convenzionali contro queste incursioni aeree. Per affrontare il problema, nel marzo 2025 si è tenuto un wargame organizzato dal Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office (Jco) e dalla Rand Corporation. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Jco e Rand hanno simulato un attacco con droni in territorio Usa. Ecco come è andata