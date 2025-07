Jamie Lee Curtis è la nuova Signora in Giallo

Mancava solo l’ufficialità , ed è arrivata: Jamie Lee Curtis riporterà in scena La Signora in Giallo in un film, andando a prendere il posto che nella storica serie tv fu di Angela Lansbury dal 1984 e per dodici stagioni. L’attrice americana, classe 1958, sarà a breve nelle sale con il sequel di Quel pazzo di Venerdì, che la vedrà nuovamente accanto a Lindsay Lohan a ventidue anni di distanza. E in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly in occasione della première, ha confermato questo nuovo e chiacchieratissimo impegno. Il commento dell’attrice. Oh, sta succedendo. Manca poco, ma sì, sono molto emozionata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Jamie Lee Curtis è la nuova Signora in Giallo

jamie - curtis - signora - giallo

