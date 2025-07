Jamie Lee Curtis diventa la nuova signora in giallo

l’attesa ufficiale per il ritorno di “la signora in giallo” con jamie lee curtis. Il mondo del cinema e della televisione si prepara a un evento di grande rilievo: l’iconica Jamie Lee Curtis sarĂ protagonista di un nuovo film dedicato a “La Signora in Giallo”, reinterpretando il ruolo che nella celebre serie tv fu interpretato da Angela Lansbury per oltre dodici stagioni, dal 1984. Questa novitĂ rappresenta un importante passo avanti nel rinnovamento di una delle serie piĂą amate e longeve del panorama televisivo. annuncio ufficiale e dettagli sulla produzione. conferma dell’attrice e prime dichiarazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jamie Lee Curtis diventa la nuova signora in giallo

