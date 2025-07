Jabil chiude ' temporaneamente' il M5S | Subito un tavolo con azienda e sindacati

I vertici provinciali e gli esponenti di Terra di Lavoro del Movimento 5 Stelle prendono posizione in merito alla decisione della Jabil di Marcianise di sospendere la produzione e ponendo tutti i dipendenti in ferie.“È inaccettabile che un’azienda come Jabil possa procedere alla sospensione delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

