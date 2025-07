Italposa al via i playoff Super sfida a Pianoro

Adesso sul diamante si fa davvero sul serio. E in programma per la semifinale dei playoff per lo scudetto del softball c’è un inedito derby della via Emilia. Sarà infatti il campo bolognese di Polidoro Pian di Macina, tana del Pianoro, ad ospitare l’ Italposa Softball Forlì per i primi due atti della sfida in programma oggi alle 14.30 (40 minuti dopo la conclusione di gara1 il via alla seconda sfida). Le forlivesi sono alla dodicesima semifinale consecutiva, le emiliane appena alla seconda partecipazione assoluta (nella precedente incontrarono subito Bollate e finì con un ko 3-0). Uscite al termine della regular season, la scorsa settimana, al secondo e terzo posto, le due rivali completeranno poi il confronto a Forlì (sabato prossimo, con eventuale bella domenica): va in finale chi conquista tre successi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italposa, al via i playoff. Super sfida a Pianoro

In questa notizia si parla di: sfida - italposa - playoff - pianoro

Serie A1 Softball: Italposa Forlì sfida Bertazzoni Collecchio in trasferta - Per la nona e ultima giornata d’andata della serie A1 di softball l’ Italposa Forlì – al quarto posto con Caronno – è impegnata in trasferta sul campo emiliano della Bertazzoni Collecchio, che segue le bianconere a tre gare di distacco.

Italposa Softball Forlì sfida Old Parma e Rheavendors Caronno nel girone di ritorno - Il girone di ritorno inizia con una ‘doppietta’ di impegni per l’ Italposa Softball Forlì, che prima sale in terra emiliana, nella tana dell’ Old Parma oggi alle 15 (gara2 inizierà 45 minuti dopo la conclusione di gara1), e poi al Buscherini riceverà lunedì le Rheavendors di Caronno, a braccetto proprio con Forlì in quarta piazza.

Softball, la sfida tra Italposa Forlì e Mia Office Pianoro vale il terzo posto in classifica - L’Italposa Forlì sabato sarà di nuovo in campo a Pianoro contro la formazione bolognese delle Blue Girls Pianoro, in programma il derby della Via Emilia, gare valide per la terza giornata del girone di ritorno.

Italposa, al via i playoff. Super sfida a Pianoro; Softball, partono i playoff scudetto per l'Italposa: la sfida contro Pianoro; Inizano i playoff della Serie A1 di softball, la prima sfida di Forlì è contro Bologna.

Italposa, al via i playoff. Super sfida a Pianoro - Qualche problema di formazione per le forlivesi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Softball, partono i playoff scudetto per l'Italposa: la sfida contro Pianoro - Il derby della “Via Emilia” quest’anno ha un sapore ed un valore certamente diverso: in palio c’è la finale scudetto ... Come scrive forlitoday.it