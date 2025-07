Italia vs pezzotto | tutto da rifare

Serie A, maxiretata anti-“pezzotto”: oltre 2.200 utenti sanzionati in tutta Italia - Una vasta operazione coordinata dalla Guardia di finanza ha sanzionato oltre 2.200 utenti in Italia per l'utilizzo del "pezzotto"

Da Lecce partiva il segnale, in tutta Italia i fruitori del “pezzotto”: sanzionati in 2.281 - LECCE - I finanzieri del comando provinciale di Lecce sono risaliti fino all’ultimo anello dell’indagine svolta nei mesi scorsi a contrasto delle frodi con il cosiddetto pezzotto, il sistema illegale di streaming che consente la riproduzione dei contenuti delle principali piattaforme di pay-tv.

Pezzotto nel mirino: multe più salate per migliorare il cinema in Italia - Fratelli d’Italia attacca il “pezzotto”, lo strumento attraverso il quale si accede alla pirateria audiovisiva, con una nuova proposta di legge che inasprisce le sanzioni, in modo tale da prendere due ... Riporta hdblog.it