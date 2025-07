Italia vince Nations League azzurre battono Brasile 3-1 in finale

(Adnkronos) – L'Italia della pallavolo femminile trionfa in Nations League. La nazionale del ct Julio Velasco batte 3-1 il Brasile in finale oggi 27 luglio a Lodz, in Polonia, e conquista il terzo titolo dopo quelli vinti a Ankara 2022 e Bangkok 2024. Le azzurre si impongono con il punteggio di 22-25 25-18 25-22 25-22.

L'Italia di Velasco è stellare! Batte in finale il Brasile e vince ancora la Nations League - In Polonia arriva la 29ª vittoria consecutiva per le azzurre che cedono il primo set, poi non danno scampo a Gabi e compagne e bissano il successo del 2024.

L'Italia ha vinto la Nations League di volley femminile 2025: Azzurre favolose, Brasile battuto 3-1