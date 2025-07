Italia missile perso in mare | scatta l’emergenza

Un missile militare, modello Aster 30, è stato accidentalmente smarrito dalle forze armate italiane durante un’esercitazione. L’ordigno giace ora a oltre 600 metri di profonditĂ , a circa dieci miglia nautiche dalla costa. La situazione ha portato all’avvio di una complessa operazione di recupero, affidata a una societĂ esterna sotto incarico diretto della Difesa. Le attivitĂ di recupero coinvolgeranno diverse unitĂ specializzate. Leggi anche: Nel bosco a cercare funghi ma finisce male: Guido muore così Missile militare “perso” nel mare di Sardegna, le operazioni di recupero e i rischi per la popolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, missile perso in mare: scatta l’emergenza

