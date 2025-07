Italia d'argento nella 4×100 stile libero ai Mondiali | fantastici D’Ambrosio Ceccon Zazzeri e Frigo

Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquistano la medaglia d’argento ai Mondiali di Singapore nella 4x100 stile libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: argento - stile - libero - mondiali

Asia Argento, quanto è alta: i segreti del suo stile (unico) - All’anagrafe si chiama Aria – ebbene, sì! – ed è la figlia del maestro del brivido italiano: stiamo parlando di Asia Argento.

Nuoto, Eurojrs a Samorin: 4×100 stile libero maschile d’oro, argento per la femminile - Azzurri subito d’oro e d’argento con le staffette 4×100 stile libero agli Europei juniores di nuoto che si stanno svolgendo da ieri a Samorin, in Slovacchia.

Lotta, Gubbiotti d’argento nei -70 kg dello stile libero agli Europei U20 di Caorle. Caso in finale per l’oro nei -74 kg - La sesta e penultima giornata, dedicata interamente allo stile libero, degli Europei Under 20 2025 di lotta, in corso al PalaMare di Caorle, consegna all’Italia la terza medaglia: dopo due bronzi, infatti, arriva l’argento di Daniele Gubbiotti nei -70 kg.

Mondiali, Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero argento nel duo libero #nuotoartistico #mondiali #enricapiccoli #lucreziaruggiero Vai su Facebook

Mondiali nuoto: argento dell'Italia nei 4x100 stile; Mondiali: Azzurri d'argento nella staffetta 4x100sl uomini. Polverizzato record italiano - Staffetta 4x100sl uomini è d'argento; Alessandro Miressi devastante! Argento nei 100 stile libero, porta l'Italia sul podio di specialità dopo 17 anni.

Splendido secondo posto della 4x100 stile libero maschile ai Mondiali di Singapore - L’Italia vince l’argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile ai Mondiali di nuoto di Singapore. Segnala repubblica.it

Nuoto, Mondiali: De Tullio sesto nei 400 stile libero, oro al tedesco Mertens - Sesto posto per l'azzurro Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero ai mondiali di nuoto a Singapore, prima gara ad assegnare medaglie. Si legge su napolimagazine.com