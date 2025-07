«C’è un coccodrillo nel fiume!» è l’allarme che ha mobilitato le autorità a Ladispoli, in provincia di Roma, nel pomeriggio di sabato 26 luglio. Una telefonata al 112 ha dato il via all’intervento: un cittadino ha raccontato di aver avvistato quello che sembrava a tutti gli effetti un rettile simile a un coccodrillo, intento a muoversi nel tratto del fiume Sanguinara che attraversa la cittadina laziale. Non si è trattato di un caso isolato: altre segnalazioni sono arrivate da residenti, convinti di aver visto lo stesso animale. Il video che ha iniziato a circolare online mostra una creatura lunga tra i 50 e i 70 centimetri, che per colore, movenze e coda potrebbe effettivamente ricordare un piccolo coccodrillo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, coccodrillo in città e tanta paura per i cittadini. Il sindaco: “Attenzione”