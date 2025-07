Italia-Brasile streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale VNL femminile

Questa sera alle ore 20 all'"Atlas Arena" di Lodz, si disputerĂ il match Italia-Brasile, valevole per la finale di VNL di volley femminile, con la squadra azzurra del ct Julio Velasco che dopo aver terminato la fase a girone da imbattuta (12 vittorie su 12), nei quarti e in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Stati Uniti . Potrebbe interessarti:. Italia-Polonia, streaming gratis e diretta TV Sky, DAZN o Eurosport? Dove vedere semifinale VNL femminile.

L’Italia femminile di pallavolo ha battuto 3-0 la Polonia nella semifinale della Volleyball Nations League, dopo aver vinto la 28esima partita consecutiva (!!!), qualificandosi per la finale grazie a una vittoria netta (25-18, 25-16, 25-14). La nazionale allenata da J Vai su Facebook

L'Italia femminile di pallavolo è in finale di Nations League, dopo aver vinto la 28esima partita di fila - 0 la Polonia nella semifinale della Volleyball Nations League, qualificandosi per la finale grazie a una vittoria piuttosto netta (i tre set sono finiti 25

Italia-Brasile, finale di VNL 2025: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in tv e streaming, tutte le informazioni utili - Per la terza volta nella sua storia, dopo le edizioni 2022 e 2024, l'Italvolley femminile si giocherĂ la medaglia d'oro della Volleyball Nations League .