Italia-Brasile oggi Finale Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Italia contro Brasile è la finale che assegna il titolo 2025 della Volley Nations League femminile. Questa sera alle 20.00 a?ód? le due squadre si affrontano per la seconda volta da quando la manifestazione itinerante ha questo nome e configurazione, ma in realtà , se si allarga la vista al World Grand Prix, si tratta della quinta finale con tre successi per le sudamericane e uno, nel 2022, per l’Italia, allora allenata da Davide Mazzanti (2004, 2005 e 2017 gli altri precedenti). L’Italia si presenta a questa sfida con 28 vittorie consecutive alle spalle, 14 successi a fila in questa edizione della VNL e fiducia e carica a mille, mentre il Brasile ha conteso fino alla fine il primo posto alle azzurre nella classifica delle qualificazioni e ieri ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per andarsi a conquistare la finale contro il Giappone, restituendo la sconfitta subita lo scorso anno sempre in semifinale alle nipponiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Brasile oggi, Finale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Finale Nations League Volley F: Domani H. 20:00 Italia - Brasile Vai su X

Domani la finale della Nations League di volley tra l'Italia della sarda Alessia Orro e il Brasile Vai su Facebook

Volley Nations League: la finale è Italia-Brasile, sfida tra le pantere azzurre De Gennaro e Fahr e la carioca Gabi - CONEGLIANO (TREVISO) C’è un po’ di Prosecco Doc Imoco Conegliano nella finalissima di Volley Nations League, sono infatti 3 le pantere che questa sera (ore 20) a Lodz daranno ... Segnala ilgazzettino.it

Pallavolo, azzurre in finale di Nations League - Le ragazze di Velasco battono le padrone di casa della Polonia con un netto 3 a 0. Da rainews.it