Italia attenta i Fratelli Musulmani vogliono sottomettervi L' allarme del capo degli Imam di Francia

¬ęL'Italia deve stare attenta: l'islam politico e la fratellanza musulmana hanno un disegno preciso, vogliono sottomettere e conquistare l'Occidente in nome di principi antidemocratici usando l'arma del vittimismo. Ma questa √® l'anticamera del terrorismo¬Ľ. Ad analizzare il report degli 007 francesi e la riunione segreta che si √® tenuta a Bruxelles sul pericolo del fondamentalismo islamico √® l'Imam Hassen Chalghoumi, Presidente della conferenza degli Imam della Francia. ¬† Il timore sulla Fratellanza Musulmana in Italia √® reale? ¬ęL'Italia se non reagisce rischia di essere come Francia e Belgio. L'Islam politico e i fratelli musulmani sono degli strateghi, fanno in modo di collaborare con lo Stato per insediarsi nelle istituzioni e carpire pi√Ļ informazioni possibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - "Italia attenta, i Fratelli Musulmani vogliono sottomettervi". L'allarme del capo degli Imam di Francia

