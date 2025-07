IT | Welcome to Derry | L’inquietante trailer dal Comic-Con

HBO Max ha scelto il Comic-Con di San Diego per svelare il nuovo trailer di IT: Welcome to Derry, la serie con protagonista lo spaventoso clown Pennywise. Ambientata nello stesso universo dei due film diretti da Andy Muschietti, la nuova serie si è palesata questa notte in occasione del panel HBO Max al Comic-Con. Il trailer di IT: Welcome to Derry si concentra principalmente sul personaggio interpretato da Taylor Paige, una donna che si trasferisce a Derry con la sua famiglia, ma che in breve tempo si rende conto che la piccola cittadina soffre di un male indicibile. Il Pennywise di Bill SkarsgÃ¥rd si palesa solo negli ultimi secondi di visione, ma la sua presenza è si fa sentire per tutto il tempo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - IT: Welcome to Derry | L’inquietante trailer dal Comic-Con

In questa notizia si parla di: welcome - derry - trailer - comic

It: Welcome to Derry, il trailer della nuova serie Sky tratta dal celebre romanzo di Stephen King - Dal celebre romanzo "It" del maestro dell’horror Stephen King arriva su Sky e NOW una nuova serie HBO Original e Sky Exclusive, It: Welcome to Derry e finalmente abbiamo un primo assaggio di cosa ci aspetta.

It: Welcome to Derry, il nuovo teaser ci riporta nella città maledetta - La HBO ha diffuso un nuovo teaser di IT: Welcome to Derry, prequel della saga horror. Il trailer integrale sarà online domani.

WELCOME TO DERRY: ECCO IL PRIMO TEASER DELLA SERIE PREQUEL DI IT - Finalmente online il primo teaser di It: Welcome to Derry. La serie prequel di Stephen King con Bill Skarsgård esplora il terrificante passato di Derry e le origini dell'orrore.

Ecco il primo poster ufficiale di IT: Welcome to Derry, la nuova serie prequel ambientata a Derry, in uscita ad ottobre 2025 su HBO/HBO Max. Vai su Facebook

IT: Welcome to Derry, nuovo trailer! Pennywise è tornato per alimentare i vostri incubi; IT: Welcome to Derry | L’inquietante trailer dal Comic-Con; San Diego Comic-Con 2025 al via oggi, It: Welcome to Derry, Predator: Badlands e gli altri panel imperdibili.

‘IT: Welcome To Derry’ New Teaser Unveiled At Comic-Con Teases The Origins Of Pennywise’s Terror - IT: Welcome to Derry is bringing everyone’s favorite killer clown to the small screen later this year. yahoo.com scrive

IT: Welcome to Derry, nuovo trailer! Pennywise è tornato per alimentare i vostri incubi - Guardate il trailer ufficiale di IT: Welcome to Derry, pubblicato da HBO Max sul finire del San Diego Comic- Come scrive serial.everyeye.it