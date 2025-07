Israele | Pronti a pausa umanitaria a GazaE di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l' esercito | falso che lì si muoia di fame

Le notizie di domenica 27 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. Almeno 53 i palestinesi uccisi a Gaza in 24 ore. Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza» E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a  Gaza, occupare totalmente la  Striscia  e mantenere i  territori conquistati.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Mentre nelle ultime ore si torna a parlare di una tregua a Gaza, alcuni rappresentanti del Governo criminale di Netanyahu svelano i loro reali piani: bisogna ‚Äúannettere‚ÄĚ la Cisgiordania a Israele, √® una ‚Äúopportunit√† storica che non dobbiamo perdere‚ÄĚ. √ą l‚Äôennesi Vai su Facebook

Gaza, le news del 26 luglio. Israele: ‚ÄúDa domani pause umanitarie per gli aiuti nella Striscia‚ÄĚ; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Israele: ¬ęRiprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a pause e a corridoi umanitari¬Ľ. Ma l'esercito: ¬ęFalso che l√¨ si muoia di fame¬Ľ; Gaza, dopo le pressioni Israele accetta una pausa umanitaria e lancio di aiuti per via aerea. L'Onu: I pacchi dal cielo sono inutili e pericolosi.

Hamas: 'Pronti a colloqui'. Wafa: 70 morti a Gaza in 24 ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Hamas: 'Pronti a colloqui'. Segnala tg24.sky.it

Gaza, Trump: "Da Israele ok a tregua". Hamas: "Pronti, ma deve portare ... - Israele ha detto sì a una tregua di 2 mesi a Gaza, ha annunciato il presidente Usa nelle scorse ore. Secondo adnkronos.com