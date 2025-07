Israele | Pausa umanitaria in diverse aree di Gaza E riprendiamo il lancio di aiuti Ma l' esercito | Falso che lì si muoia di fame

Le notizie di domenica 27 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. Almeno 53 i palestinesi uccisi a Gaza in 24 ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Israele: ¬ęPausa umanitaria in diverse aree di Gaza. E riprendiamo il lancio di aiuti¬Ľ. Ma l'esercito: ¬ęFalso che l√¨ si muoia di fame¬Ľ

In questa notizia si parla di: gaza - israele - pausa - umanitaria

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a  Gaza, occupare totalmente la  Striscia  e mantenere i  territori conquistati.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Parigi, Londra e Berlino: ‚ÄúLa catastrofe umanitaria alla quale stiamo assistendo a Gaza deve finire immediatamente‚ÄĚ Ma, sul riconoscimento della Palestina, Londra e Berlino frenano Macron @Stef_Montefiori, @Corriere Vai su X

Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet c Vai su Facebook

Gaza, dopo le pressioni Israele accetta una pausa umanitaria e lancio di aiuti per via aerea. L'Onu: I pacchi dal cielo sono inutili e pericolosi; Gaza, le news del 26 luglio. Israele: ‚ÄúDa domani pause umanitarie per gli aiuti nella Striscia‚ÄĚ; Gaza, da oggi pause umanitarie e corridoi per aiuti. Idf: Carestia? Propaganda di Hamas.

Gaza, da oggi pause umanitarie e corridoi per aiuti. Idf: "Carestia? Propaganda di Hamas" - A partire dalla mattinata di oggi, Israele "applicherà una 'pausa umanitaria' nei centri civili e nei corridoi umanitari" a Gaza "per consentire la distribuzione degli ... Lo riporta msn.com

Israele annuncia una tregua umanitaria per Gaza - L'esercito israeliano attuerà un cessate il fuoco umanitario a partire da domani mattina e fino a sera in diversi centri abitati di Gaza, tra cui ... Segnala huffingtonpost.it