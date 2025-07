Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano Bella Ciao

Nuovo flop per la spedizione pro Gaza, che aveva l'obiettivo di rompere il blocco navale di Israele. La nave Handala di Freedom Flotilla e i suoi attivisti sono stati intercettati dalla Marina di Israele e sbarcheranno in Israele, nel porto di Ashod. " A seguire, le autoritĂ locali attiveranno le procedure previste dalla normativa israeliana in materia di rimpatrio ", così ha riferito una fonte all'agenzia Ansa. A bordo della nave, tra gli attivisti, ci sono anche due cittadini italiani, infatti l'ambasciata italiana a Tel Aviv, in raccordo con la Farnesina, sta monitorando il viaggio degli attivisti che all'arrivo ad Ashod saranno accolti da funzionari dell'ambasciata che forniranno ai due connazionali l'assistenza necessaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano "Bella Ciao"

Israele, centinaia di attivisti marciano verso il confine di Gaza: scontri con la polizia - Centinaia di attivisti israeliani contro la guerra si sono riuniti nella cittĂ meridionale di Sderot per marciare verso il confine di Gaza, chiedendo la fine della guerra.

Attivisti diretti con aiuti a Gaza fermati da Israele, Napoli in piazza per l'equipaggio della Madleen - Manifestazione a Napoli, su largo Berlinguer oggi dalle 18, a sostegno dell'equipaggio della Madleen, la nave carica di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza che la marina israeliana ha intercettato ieri nelle acque internazionali e della quale se ne sono al momento perse le tracce.

Israele: faremo vedere video 7 ottobre a attivisti Freedom Flotilla - Gerusalemme, 9 giu. (askanews) - Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, si è congratulato con l'esercito per aver intercettato Madleen, la nave di Freedom Flotilla Coalition con cui un gruppo di attivisti, fra cui Greta Thunberg cercava di portre medicine cibo, fra cui latte in polvere per i neonati, a Gaza, sull'orlo della carestia dopo mesi di bombardamenti israeliani.

Freedom Flotilla: Israele intercetta e blocca la nave diretta a Gaza; Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti.

Intercettata dalla marina israeliana nave di attivisti diretta a Gaza - L’imbarcazione, salpata dall’Italia, trasportava aiuti e attivisti. Come scrive rainews.it

Gaza, Israele annuncia «pausa tattica» per motivi umanitari. La nave Flotilla ci riprova, l’Idf blocca la missione - L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” delle sue operazioni nella Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nel territorio. Segnala ilsole24ore.com