Roma, 27 luglio 2025 – È il tempo delle scelte. Non dell’inerzia e non del cinismo, che le nostre coscienze - e quelle che lasceremo in eredità ai nostri figli - pagheranno a caro prezzo. Mentre la Storia ci scivola tra le mani, verso direzioni che ci riempiono di incertezza e di paura, non possiamo continuare a guardare con prudente attendismo: il nostro sdegno, quello dell’Italia e dell’Europa, non è più un metro di misura sufficiente per rispondere alla strage che si consuma a Gaza. Quando il dolore di un popolo diventa così acuto da trasformarsi in vergogna universale, scade il tempo delle formule evasive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele e Occidente si salveranno solo salvando Gaza

Israele e Occidente si salveranno solo salvando Gaza.

