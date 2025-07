Israele | Da oggi pause tattiche a Gaza per l' invio di aiuti E inizia a paracadutare cibo Ma l' esercito | falso che si muoia di fame

Le notizie di domenica 27 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. Almeno 53 i palestinesi uccisi a Gaza in 24 ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Israele: ¬ęDa oggi pause tattiche a Gaza per l'invio di aiuti¬Ľ. E inizia a paracadutare cibo.¬†Ma l'esercito: falso che si muoia di fame

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a  Gaza, occupare totalmente la  Striscia  e mantenere i  territori conquistati.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Israele: "Pause tattiche per il lancio di aiuti a Gaza". Ok a corridoi umanitari - "In conformità con le direttive del livello politico e a seguito di una valutazione della situazione svoltasi questa sera, l'IDF ha avviato una serie di azioni volte a migliorare la risposta uma ... Riporta msn.com

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza, oggi pausa 'tattica' nei combattimenti - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto alle famiglie degli ostaggi israeliani che gli Stati Uniti "devono cambiare strategia a Gaza". Come scrive ansa.it