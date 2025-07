Israele annuncia una pausa tattica in tre aree di Gaza

Israele ha annunciato domenica una “pausa tattica delle attivitĂ militari” di 10 ore in tre aree di Gaza, mentre cresce l’indignazione internazionale per la carestia all’interno dell’enclave palestinese. “Per aumentare la portata degli aiuti umanitari che arrivano nella Striscia di Gaza, verrĂ effettuata una pausa tattica locale nell’attivitĂ militare per scopi umanitari”, hanno affermato domenica le Forze di difesa israeliane (IDF) in una dichiarazione. La pausa, che riguarda le aree di Al-Mawasi, Deir al-Balah e parte della cittĂ di Gaza, inizierĂ alle 10 di domenica mattina (le 3 di mattina ET) e durerĂ fino alle 20 di sera, proseguendo ogni giorno “fino a nuovo avviso”, ha affermato l’esercito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele annuncia una “pausa tattica” in tre aree di Gaza

