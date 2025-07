Il governo israeliano, sotto la pressione internazionale, ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato una tregua umanitaria oggi a Gaza per consentirne la distribuzione.¬† Le Forze di difesa israeliane (Idf) attraverso un messaggio pubblicati nella notte su Telegram hanno annunciato di aver "effettuato un lancio di aiuti umanitari nell'ambito degli sforzi in corso per consentire e facilitare l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza". "Il lancio, effettuato in coordinamento con le organizzazioni internazionali e guidato dal Coordinamento delle attivit√† governative nei territori (Cogat), ha compreso sette pacchi di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele annuncia la "tregua tattica" a Gaza: lanciati aiuti umanitari