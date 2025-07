Israele abborda la Flotilla | 2 italiani a bordo VIDEO

L'equipaggio verrĂ probabilmente espulso dopo l'identificazione nel porto di Ashdod L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

A Gaza comanda Netanyahu, Israele abborda la nave umanitaria con a bordo Greta Thunberg: “Antisemiti che tifano per Hamas” - Si è concluso nel peggiore dei modi il tentativo di aggirare il blocco alla consegna degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza da parte della Freedom Flotilla Coalition.

Gaza, Israele abborda la nave della Freedom Flotilla: Greta Thunberg a bordo - Le forze israeliane hanno fermato e abbordato la nave della Freedom Flotilla  Coalition, per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, che trasportava Greta Thunberg e altri attivisti.

Gaza, Israele abborda nave con aiuti. A bordo Greta Thunberg: il suo video - Le forze israeliane hanno fermato e abbordato la nave della Freedom Flotilla Coalition per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, con a bordo alcuni attivisti tra cui Greta Thunberg.

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO); Fermata di nuovo la Freedom Flottilla: Israele la abborda. Due italiani nell'equipaggio; Gli attivisti di Freedom Flotilla in carcere a Ramla. Idf chiede evacuazione 3 porti yemeniti. - Aggiornamento del 09 Giugno delle ore 23:31.

Gaza: Israele annuncia pause militari per consegna aiuti, abbordata la nave di Freedom Flotilla - Israele ha annunciato che a partire da domenica in alcune zone della Striscia saranno sospese le attività militare per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. Secondo msn.com

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame - I 21 attivisti della Handala, inclusi due italiani, annunciano lo sciopero della fame contro il blocco di Gaza ... Segnala ilfattoquotidiano.it