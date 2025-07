del club piemontese. Franco Israel, ex portiere della Juventus Next Gen, è stato scelto dal Torino  per sostituire Vanja Milinkovic-Savic, appena ceduto al Napoli. Israel, che ha lasciato la Juve  nel 2022 per trasferirsi allo Sporting Lisbona, ha firmato con il Torino a titolo definitivo, con il club granata che ha versato circa 4 milioni di euro  per il suo cartellino. Questo acquisto rappresenta una felice coincidenza anche per la Juventus, che si era assicurata un diritto del 50% sulla futura rivendita del portiere al momento della cessione allo Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Israel Torino, è ufficiale: i granata scelgono l’ex portiere della Next Gen, ci guadagna anche la Juve! I dettagli e il comunicato