Isak ribalta Juve e Milan | clausola pagata e nuovo bomber

Clausola rescissoria pagata e nuovo bomber: Isak ribalta Juventus e Milan. L’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti Non solo l’affare Lookman-Inter. Anche Juventus e Milan, le altre due big del calcio italiano, stanno infiammando la sessione estiva di calciomercato in vista della nuova stagione. L’obiettivo è quello di tornare al più presto al vertice, insieme ai nerazzurri ed al Napoli di Antonio Conte campione d’Italia in carica. Isak in Serie A: cambia tutto, l’annuncio sulla clausola rescissoria (Foto LaPresse) – calciomercato.it Il mercato di Milan e Juve, inoltre, si intreccia intorno al nome di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

