Io sono Farah trame dal 28 luglio al 1 agosto | cosa succederà nei primi episodi della nuova serie tv di Canale 5?

La nuova soap turca Io sono Farah ( Adim Farah) debutta lunedì nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni della soap turca dal 28 luglio al 1° agosto. Io sono Farah, anticipazioni settimanali. Farah è una giovane donna iraniana trasferita a Istanbul con il figlio Kerim. Il bambino ha sei anni e deve vivere isolato a causa del suo sistema immunitario compromesso. La donna trova lavoro come addetta alle pulizie e – durante un turno di lavoro nel locale gestito da criminali – assiste a un omicidio. La giovane donna, pur di salvare la vita, accetta di pulire la scena del crimine. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io sono Farah, trame dal 28 luglio al 1 agosto: cosa succederà nei primi episodi della nuova serie tv di Canale 5?

In questa notizia si parla di: farah - sono - luglio - agosto

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

Da lunedì 28 luglio 2025 il pomeriggio di Canale 5 cambia ritmo: debutta Io Sono Farah, nuova serie turca che prende il posto centrale nel palinsesto e accorcia la durata de La Forza di una Donna. Quest’ultima resta comunque fondamentale, visto che contin Vai su Facebook

“Io sono Farah”, le trame dal 28 luglio al 1° agosto; Io sono Farah, le trame dal 28 luglio all'1 agosto; Io Sono Farah, inizia il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla.

Io sono Farah anticipazioni trama puntate dal 28 luglio al 1° agosto - Tahir porta Farah in un appartamento e durante le pulizie, la spinge facendola quasi cadere da un piano altissimo, ma ... Segnala novella2000.it

“Io sono Farah”, le trame dal 28 luglio al 1° agosto - Mentre la donna pulisce i vetri delle finestre, Tahir la fa inciampare e Farah rischia di cadere, ma alla fine l'uomo l'afferra per un bracc ... Si legge su informazione.it