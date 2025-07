Io Sono Farah anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025 | l’omicidio di Alperen sconvolge la vita di Farah

© US Mediaset Cominciano ufficialmente le avventure di Io Sono Farah, la nuova dizi pomeridiana di Canale 5. Nel corso dei primi episodi, la vita di Farah Er?adi, madre di Kerim, un bimbo gravemente ammalato, viene stravolta quando si trova, per caso, ad assistere all’omicidio di Alperen, un poliziotto sotto copertura che stava cercando di infiltrarsi nella famiglia criminale di Ali Galip Ak?nc?. Un evento tragico che le mette alle calcagna il tenebroso Tahir Lekesiz. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Io Sono Farah, anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025: l’omicidio di Alperen sconvolge la vita di Farah

In questa notizia si parla di: farah - sono - vita - anticipazioni

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

#IoSonoFarah | TRAME | settimana 28 luglio-1 agosto La vita di Farah viene stravolta quando assiste per caso ad un omicidio. Diventa così, suo malgrado, complice del gangster Tahir... ANTICIPAZIONI ? http://www.tuttotv.info/2025/07/25/io-sono-farah-le- Vai su Facebook

Io sono Farah, le trame dal 28 luglio all'1 agosto; Io sono Farah, da lunedì 28 luglio alle 15,45. Anticipazioni prima puntata; Io Sono Farah, inizia il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla.

Anticipazioni Io sono Farah, quando va in onda nuova soap turca di Canale 5/ Demet Ozdemir è disposta a tutto - Anticipazioni Io Sono Farah: quando va in onda la nuova soap turca con protagonista Demet Ozdemir: Farah è disposta a tutto per il figlio Kerim ... Riporta ilsussidiario.net

Io sono Farah, da lunedì 28 luglio alle 15,45. Anticipazioni prima puntata - 45 su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva, la serie Io sono Farah, adattamento italiano dell’argentina “La chica que limpia”. Scrive msn.com