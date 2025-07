Studiava lingue straniere a Kabul, le mancava un anno al diploma quando è dovuta fuggire dall’Afghanistan: Najma Yawari, 27 anni, a Milano ha ripreso in mano i suoi studi - e la sua vita - e si è appena laureata in Interpretariato e comunicazione all’università Iulm, con una tesi sulla ricezione della letteratura persiana in Italia. Dove ha inizio questa storia? «Sono nata e cresciuta a Kabul, ho studiato lì fino al 2018, quando sono scappata dal mio Paese con mia mamma e i miei fratelli. Sono di etnia Hazara, un’etnia perseguitata da sempre. La situazione già non era semplice, mia mamma ha dovuto lottare tanto per permettere a me e a mia sorella di studiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Io, costretta a scappare. Studiavo Lingue a Kabul, a Milano ho riafferrato la vita”. Najma si laurea alla Iulm