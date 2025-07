Investimenti e competitività Le nuove sfide della sanità A Monza si scommette sul futuro

Chi non investe è perduto, soprattutto in questo ambito e soprattutto in questo momento decisivo. Perché la sanità è interessata da grandi cambiamenti e nuove sfide si preparano per le industrie e i manager del settore healthcare. Una questione apertissima che il Chapter di Monza della Bocconi Alumni, coordinato dal responsabile Gaetano Palmiotto, ha esaminato, promuovendo un incontro intitolato “Life science community meeting: investimenti, innovazione, competitività”. Il momento di confronto, ospitato nella sede monzese di Assolombarda, è stato organizzato con la collaborazione di Assolombarda Monza e da Topic Healthcare Bocconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

